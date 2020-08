Praias da Laginha e Cova de Inglesa novamente com contentores de recolha de plástico

17/08/2020 16:31 - Modificado em 17/08/2020 16:31

Foto: INFORPRESS

Os contentores com formato de peixe estão de volta às praias da Laginha e da Cova de Inglesa em São Vicente e servirão para a recolha de garrafas de plástico.

Estes contentores foram colocados pela Direção Geral da Economia Marítima (DGEM), para “minimizar a problemática da poluição dos oceanos e sensibilizar a população para a importância de preservar e cuidar das praias e dos mares”.

A mesma fonte revela que todo o plástico recolhido nestes contentores, vai ser enviado para a ilha de Santo Antão para a Fábrica de Azulejos de Maria Teresa Segredo que fica situado no Paul e transformados em azulejos. O transporte de uma ilha para outra será feito, de forma gratuita, pela Cabo Verde Interilhas.

A Direção Geral da Economia Marítima (DGEM), aponta ainda que estes contentores foram colocados nestas praias em 2019, precisamente no Dia Mundial dos Oceanos que se celebra no dia 8 de junho.

“Mas foram temporariamente retirados para serem readaptados, devido a grande quantidade de lixo orgânico que as pessoas depositavam neles e que causavam constrangimentos como mau cheiro e dificuldade na separação do lixo orgânico das garrafas de plástico” assegura. Neste sentido a DGEM apela a todas as pessoas que depositem apenas embalagens de plástico nesses contentores.