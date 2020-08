Juramento de bandeira em São Vicente vai decorrer sem a presença de público

17/08/2020 16:13 - Modificado em 17/08/2020 16:13

Facto inédito em São Vicente, pela primeira vez e devido a pandeia da covid-19, a cerimónia de juramento da bandeira, que decorre este sábado, 22 de agosto, no Centro de Instrução Militar Zeca Santos, em Morro Branco, realizar-se-à sem a presença de convidados e público.

Tradicionalmente a cerimónia oficial de juramento à bandeira nacional, é tida como um momento especial em que os familiares e amigos se reúnem para assistir os seus entes jurarem fidelidade à bandeira do país, mas que este ano devido a conjuntura atual será realizado em outros moldes.

De acordo com o Comando da Primeira Região Militar, a cerimónia do próximo sábado, que irá albergar a 1ª incorporação de 2020 “não terá presença de convidados, nem aberto ao público”, pelo que se impõe o uso obrigatório de máscaras aos militares presentes.

Na vida militar este acto representa a conclusão da fase de instrução, que habitualmente tem a duração de 9 semanas, no Centro de Instrução do Morro Branco, em São Vicente, mas que devido a pandemia da covid-19, a cidade da Praia recebeu os recrutas da região sul do país.

Normalmente esta cerimónia é presidida pelo Presidente da República, ou pelo Chefe das Forças Armadas, mas desta feita terá como figura de destaque o Comandante da Primeira Região Militar, major-fuzileiro Alberto Teixeira.