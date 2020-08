Ilha do Fogo regista primeiros casos positivos de Covid-19

17/08/2020 16:00 - Modificado em 17/08/2020 16:00

O município dos Mosteiros, no Fogo, registou esta segunda-feira, 17, os primeiros casos positivos de covid-19, diagnosticado a duas cidadãs nacionais que estavam internadas há cinco dias no Hospital Regional São Francisco de Assis e que aguardavam pela confirmação do teste PCR.

O resultado das amostras enviadas para o laboratório de virologia da Praia, para diagnóstico de PCR, vieram confirmar hoje a infeção pelo novo coronavírus, fazendo com que estes sejam os primeiros casos diagnosticados no Fogo. São conforme informações recolhidas, são duas mulheres, uma de 40 anos e outra de 65 anos, os primeiros casos de covid-19 no Fogo, que a par da ilha Brava eram aquelas que não tinham registado até esta data nenhum caso da doença.