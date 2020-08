Caso Saab: Defesa acusa autoridades cabo-verdianas de impedirem por duas vezes a entrada no país de um advogado do detido

16/08/2020 23:56 - Modificado em 16/08/2020 23:56

Em comunicado, os advogados do empresário Alex Saab acusam as autoridades cabo-verdianas de impedirem a entrada, por duas vezes, a membros da equipa jurídica internacional de Saab, do escritório da ILOCAD, que se preparavam para chegar ao Sal para realizar o seu trabalho de defesa com o seu cliente.

Segundo a mesma fonte, um dos advogados do escritório da ILOCAD, liderado por Baltasar Garzón, foi impedido de entrar por duas vezes nas últimas 72 horas, quando tentou entrar em Cabo Verde para ir ao Sal falar com o seu cliente. Na primeira ocasião, segundo alegam, aconteceu na passada quinta-feira 13 de Agosto, após desembarcar na Praia, a partir de Lisboa, as autoridades referiram a necessidade de uma carta oficial de uma empresa cabo-verdiana. “Esta obrigação foi devidamente cumprida em formato digital, conforme exigido pela companhia aérea com a qual o voo foi efetuado. A razão dada para a recusa foi “não poder fundamentar o motivo da viagem”.

O advogado impedido de entrar, após regressar a Lisboa e completar este procedimento necessário (levando consigo esta carta em formato impresso), tentou passar novamente os controlos correspondentes, de novo, um dia mais tarde. No entanto, na sexta-feira à noite, a mesma pessoa responsável pela vigilância no posto de controlo concordou pessoalmente em rever a situação do advogado e prevenir o seu acesso.

“Havia outro trabalhador encarregado da segurança nessa altura, mas quando fui visto novamente no posto de controlo, a pessoa que fez o controlo na véspera veio expressamente avaliar a minha documentação”, disse o advogado. Nesse momento, apesar de ter todas as formalidades em ordem como anteriormente solicitado, o guarda de segurança exigiu prova do pagamento das taxas correspondentes para o voo.

“Apesar de demonstrar as razões legítimas e a necessidade objetiva de entrar em Cabo Verde, e de cumprir plenamente em termos do teste Covid-19, as cartas convite, o objetivo da viagem e de estar disposto a pagar as taxas aeroportuárias no próprio aeroporto como normalmente é permitido e como é reconhecido pela própria companhia aérea, o meu acesso foi impedido por uma razão aleatória”, conclui o advogado deportado.

Baltasar Garzón, diretor da ILOCAD, considera ser ultraje “intolerável pelas autoridades de Cabo Verde, visando prejudicar seriamente o exercício da defesa do Sr. Saab” e destaca “a perseguição política a que está a ser sujeito através de um processo de extradição injusto e instrumental pelos EUA no seu confronto com o governo venezuelano, ao qual Saab é Enviado Especial”.

Para este jurista, esta é mais uma prova das limitações que estão a ser impostas. “É óbvio que estão a ser colocados obstáculos no caminho do nosso cliente, Alex Saab, a poder aceder ao seu direito de defesa”.

Baltasar Garzón denuncia publicamente esta situação assegurando que vão recorrer aos órgãos apropriados, “bem como ao Relator Especial das Nações Unidas para a Independência dos Juízes e Advogados, para investigar os factos e esclarecer as razões pelas quais uma pessoa está a ser impedida de gozar plenamente do seu direito de defesa”.