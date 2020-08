Jorge Noel Barreto: “Não se sabe a real situação da covid-19 em Cabo Verde”

16/08/2020 23:43 - Modificado em 16/08/2020 23:43

O país regista 3.179 casos acumulados de covid-19, mas conforme o diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde, Jorge Noel Barreto, neste momento não se sabe a real situação da doença em Cabo Verde.

Jorge Noel Barreto, garante que neste momento só é conhecido a ponta do iceberg da doença no país, visto que os testes que são aplicados neste momento são insuficientes para se ter uma noção concreta da propagação do vírus no país.

“Temos vários casos de pessoas assintomáticas que estão infetadas no país, mas que não sabem que estão com a doença, porque não têm conhecimento que estiveram em contato com uma pessoa infetada” assegura o médico infectologista.

Neste sentido, diz que só será conhecido a real situação da doença no país se for alargada a aplicação de testes, que não sejam somente aos casos suspeitos, contatos diretos e indiretos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.