Câmara Municipal de São Vicente homenageia mais de 100 parceiros – c/vídeo

16/08/2020 23:29 - Modificado em 16/08/2020 23:29

A Câmara Municipal de São Vicente homenageou este fim de semana mais de 100 parceiros, que têm cooperado com a autarquia em vários domínios, numa cerimónia que aconteceu na Academia de Música Jotamont, em Monte Sossego.

Segundo o presidente da Câmara, Augusto Neves, esta homenagem distingue as empresas que se associaram “ao grande projeto da ilha” e, agradece e honra as pessoas que trabalham na cidade do Mindelo e que fizeram dela um município que, ao longo da história se tem transformado, num “lugar acolhedor” para todas as pessoas que nasceram ou que a escolheram para viver.

Um dos homenageados foi o embaixador do Brasil em Cabo Verde, José Carlos de Araújo Leitão, que recebeu das mãos do edil sanvicentino as chaves da cidade do Mindelo.

EC