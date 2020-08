Cento e cinco amostras de São Vicente testaram negativo para covid-19

16/08/2020 19:41 - Modificado em 16/08/2020 19:41

Conforme comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social, 105 amostras de São Vicente que estavam para análise no Laboratório de Virologia da ilha, testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19. São Vicente continua com seis casos ativos da doença, 12 recuperados e um óbito.

A informação avançada hoje em comunicado dá conta que estas 105 amostras de São Vicente foram analisadas ontem no laboratório de virologia da ilha, sendo que todos tiveram resultado negativo para a infeção do novo coronavírus.

São Vicente continua assim com 6 casos ativos de covid-19, sendo que dos 19 casos acumulados, 12 já recuperaram e há o registo de um óbito.

No entanto, o país teve mais 16 novos casos registados, todos na ilha de Santiago, sendo a cidade da Praia com 14 novos casos, Santa Cruz 1 e 1 em São Domingos.

Cabo Verde contabiliza 3.179 casos acumulados de covid-19, 35 óbitos, 2.317 recuperados e 825 casos ativos.