Cabo Verde regista mais uma morte 27 infetados e 48 recuperados nas últimas 24 horas

15/08/2020 20:43 - Modificado em 15/08/2020 20:43

O nosso país atingiu este sábado os 2.302 recuperados da covid-19, com mais 48 altas nas últimas 24 horas, sendo 34 na ilha de Santiago e 14 no Sal. O país também registou um óbito provocado pela covid-19 em São Domingos, na ilha de Santiago, aumentando para 34 o total nacional e o registo de mais 23 casos positivos.

Conforme o comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social, Cabo Verde passou a marca dos 2.300 recuperados da covid-19, com mais 48 altas, das quais a Praia com 21, Ribeira Grande de Santiago 5, São Salvador do Mundo 3, Santa Cruz 1, São Lourenço 1, Tarrafal 3 e Sal 14.

Houve o registo hoje de mais uma morte provocada pela covid-19, desta feita, em São Domingos. Informações recolhidas dão conta que a mais recente vítima da doença no país trata-se de um homem de 65 anos,que tinha outras doenças associadas, como diabetes e hipertensão.

A mesma fonte dá conta de mais 23 novos casos de covid-19, que foram diagnosticados a partir de 324 amostras analisadas ontem nos laboratórios de virologias do país.

Das amostras da ilha de Santiago, a cidade da Praia teve o registo de 10 casos positivos, São Domingos 2, Ribeira Grande de Santiago 3, Santa Cruz 5, São Salvador do Mundo 2, São Miguel 1 e Tarrafal 1. Por sua vez a ilha do Sal teve mais 4 casos positivos.

Cabo Verde contabiliza 3.163 casos acumulados da covid-19, 825 casos ativos, 2.302 recuperados, 34 óbitos e 2 transferidos para os seus países de origem.