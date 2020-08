Cabo Verde com mais 63 novos casos e 22 recuperados

14/08/2020 20:29 - Modificado em 14/08/2020 20:29

Cabo Verde registou hoje mais 63 casos do novo coronavírus, sendo identificados na ilha de Santiago e no Sal, elevando o total nacional para 3.136, segundo informação do Ministério da Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, dos novos casos, a maioria foi identificada na ilha de Santiago, sendo 27 na Praia, 9 em Ribeira Grande, 12 em Santa Catarina, 3 em São Domingos e 1 em São Salvador do Mundo. Já a ilha do Sal contabilizou 19 casos novos de covid-19.

Tiveram ainda alta nas últimas 24 horas, vinte e duas pessoas, das quais 21 na Praia e 1 em Santa Cruz, elevando para 2.254 o total de recuperados no país. Cabo Verde contabiliza agora 3.136 casos acumulados de covid-19, 33 óbitos, 847 casos ativos e 2 repatriados.