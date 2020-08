Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde desafia jovens a ter papel ativo na luta contra a Covid-19

No âmbito da semana nacional da juventude, o Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde realiza uma oficina de cidadania nesta sexta-feira, 15 de agosto, no Centro Agrícola de Afonso Martinho- Ribeira Grande de Santo Antão sob o lema “Cidadania responsável, o papel da juventude na prevenção e combate à covid-19”.

O objetivo, conforme nos dá a conhecer o observatório é, “refletir com a juventude, salvaguardando as regras sanitárias em vigor, a melhor forma de reforçar a sua participação na prevenção e no combate” a esta pandemia da covid-19, seguindo assim as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias cabo-verdianas, “no que toca ao envolvimento dessa importante camada da sociedade cabo-verdiana nesta grande luta”.

“O encontro terá a participação de representantes das associações juvenis, representantes das confissões religiosas, a delegacia de Saúde da Ribeira Grande e a Região Sanitária de Santo Antão para uma conversa aberta que servirá também para assinalar o Dia Mundial da Juventude”, refere a mesma fonte.

Ainda durante, o encontro será feito o ponto da situação quanto às estratégias traçadas pelas autoridades sanitárias da ilha de Santo Antão em termos de prevenção e combate à covid-19.

Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde, diz que esta iniciativa vai cumprir com todas as orientações das autoridades sanitárias do país e também da própria OMS, tendo em vista o engajamento de todos nesta grande jornada mundial contra esta pandemia.

A cerimónia de abertura desta oficina de cidadania será presidida pelo Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos.