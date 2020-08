São Nicolau sem casos ativos de covid-19

14/08/2020 01:02 - Modificado em 14/08/2020 01:02

Os três últimos pacientes que estavam infetados com covid-19, tiveram alta do isolamento, esta quinta-feira, após os testes de controlo de doentes em seguimento terem acusado negativo para o novo coronavírus, pelo que a ilha passa a ter zero casos ativos da doença.

A informação foi avançada hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, indicando que a ilha de São Nicolau entrou hoje para a lista de ilhas sem casos ativos de covid-19, depois da alta hospitalar dos últimos três pacientes que estavam em isolamento, num dia em que foram diagnosticados mais 73 novos casos positivos no país.

Com estes dados, a ilha de São Nicolau que teve o seu ponto alto no decorrer dos meses de Junho e Julho, quando a ilha, mais concretamente a Ribeira Brava, atingiu 47 casos positivos, pelo que agora entra na lista das ilhas sem casos ativos da doença, que são a Boa Vista, Santo Antão, Brava, Maio e Fogo.

Cabo Verde tem 3.073 casos acumulados da covid-19, das quais 806 ativos, 2.232 recuperados, 33 óbitos e 2 repatriados.