Cabo Verde com mais 73 casos de covid-19 e 60 recuperados

13/08/2020 20:29 - Modificado em 13/08/2020 20:29

Cabo Verde confirmou hoje mais 73 novos casos de covid-19, aumentando o total acumulado para 3.073. Também o número de recuperados volta a subir, com mais 60 altas registadas nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico desta tarde, das amostras processadas na quarta-feira, 73 testaram positivo para o novo coronavírus, 59 na cidade da Praia, 2 em Ribeira Grande de Santiago, 5 em Santa Cruz, 2 em Santa Catarina, 1 em São Salvador do Mundo e 1 em Tarrafal de Santiago e ainda 3 na ilha do Sal.

Os recuperados foram confirmados 29 na Praia, 2 em Santa Catarina, 1 em São Salvador do Mundo, 1 em Tarrafal, 1 em São Miguel, 1 em São Domingos, Sal 22 e São Nicolau 3.

O país passa a contabilizar 806 casos ativos, 2.232 recuperados, 33 óbitos e 2 repatriados, perfazendo um total de 3.073 casos positivos acumulados.