Baía das Gatas Online vai homenagear profissionais de saúde – c/vídeo

12/08/2020 23:12 - Modificado em 12/08/2020 23:12

A Câmara Municipal de São Vicente, para a 36ª edição do Festival da Baía das Gatas, preparou um festival online com transmissão em direto em todas as plataformas digitais da Câmara e também vai ser transmitido na RCV, a partir do espaço Pont d’Água em Mindelo.

Em conferência de imprensa, na tarde desta quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, explicou que após várias conversas com artistas, entidades e pessoas interessadas na realização do evento, chegou-se à “conclusão que tinha condições de realmente fazer este festival, principalmente quando não teve bloqueio da Televisão de Cabo Verde, que apesar de não transmitir em directo, vai fazer a transmissão em diferido”.

Um evento para que todos possam assistir a este “grande festival” a partir de casa, em segurança, devido ao momento que o país atravessa a nível sanitário e de forma a evitar a aglomeração de pessoas, já que o festival de Baía das Gatas, costuma arrastar durante os três dias, milhares de pessoas ao areal.

“Vivemos uma situação especial de pandemia e vamos acatar todas as recomendações da Direção Geral da Saúde e orientações do Governo”, garante Augusto Neves.

Com um cartaz 100% de artistas nacionais e com destaque para artistas de São Vicente, a 36ª edição vai ser transmitida num formato diferente, conforme explicou Augusto Neves, de forma a não deixar passar em claro esta data.

O festival arranca no dia 14 e termina no dia 16, com abertura de Vasco Martins, Voginha & Vamar e o encerramento está a cargo de Pol Block & Mandingas.

EC