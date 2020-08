São Vicente: Suspeito de VBG com ameaças de morte fica sob TIR e proibição de contactar a vítima

12/08/2020 17:18 - Modificado em 12/08/2020 17:18

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou esta quarta feira, 12 de agosto, Termo de Identidade e Residência (TIR) e proibição de contatar a vítima, para suspeito indiciado na prática de um crime continuado de Violência Baseada no Género (VBG).

De acordo com a Polícia Judiciária, o suspeito de 28 anos, foi detido na terça-feira, 11, fora de flagrante, em cumprimento de um mandado do Ministério Publico, indiciado de cometer uma série de perseguições e agressões físicas contra a vítima, com quem manteve uma relação por cinco anos e tem um filho de três anos.

“Os crimes terão iniciado há, aproximadamente, um ano, altura em que a relação terá chegado ao fim, tendo o suspeito, alegadamente, se revelado uma pessoa ciumenta e violenta, passando a agir sobre a vítima como se de sua propriedade se tratasse, ameaçando, inclusive, tirar a vida a ela e ao filho que espera, fruto de uma nova relação” diz o comunicado da PJ.

O detido foi presente esta quarta-feira, 12, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR com apresentação periódica e proibição de contactar a vítima.