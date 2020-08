Máscara mais cara do mundo é de ouro, diamantes e custa 1,5 milhões

12/08/2020 13:39 - Modificado em 12/08/2020 13:39

A máscara de proteção tem diamantes incrustados.

© Yvel

Uma empresa de joalharia israelita está a trabalhar no que diz ser a máscara mais cara do mundo. É de ouro, tem diamantes incrustados e um preço de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,2 milhões de euros).

A máscara de ouro branco de 18 quilates vai ser decorada com 3.600 diamantes negros e brancos. Não descurando a segurança, vai ser ainda equipada com filtros N99 topo de gama, a pedido do comprador, contou o joelheiro Isaac Levy à Reuters.

Isaac relatou ainda que o proprietário da raridade tinha outros dois pedidos: que fosse acabada até ao final do ano e que fosse a mais cara do mundo. A última condição, segundo o joelheiro, foi a “mais fácil de cumprir”. O comprador não quis ser identificado, sabendo-se apenas tratar-se de um homem de negócios chinês que vive nos Estados Unidos.

No entanto, apesar de ser um acessório único e necessário nos tempos que correm, o seu peso – 270 gramas – mais de 100 vezes o peso de uma máscara cirúrgica – deverá fazer com que não seja um acessório muito fácil de usar.

Apesar de confessar que não a usaria, Isaac diz estar agradecido pela máscara “ter dado trabalho suficiente” para que os funcionários “possam manter os postos de trabalho em tempos desafiantes como estes”.

Versão final deverá ser assim © Yvel

É uma peça que deverá demorar cerca de quatro meses a fazer, prevendo-se que esteja pronta em outubro deste ano.

Em Notícias ao Minuto