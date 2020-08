Guarda Costeira realiza evacuação de duas pessoas de São Nicolau para São Vicente

12/08/2020 00:56 - Modificado em 12/08/2020 00:56

A operação foi realizada na noite de segunda-feira, 10, sendo os pacientes uma mulher com uma gravidez de risco e um senhor com uma anemia severa.

Conforme a Guarda Costeira, o Operador de Serviço no Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento- JRCC, recebeu por correio eletrónico uma mensagem do Delegado de Saúde de São Nicolau, solicitando evacuação médica de dois pacientes da ilha de São Nicolau para os serviços de urgência do Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

“Trata-se de uma senhora de 30 anos com uma gravidez de risco e um senhor de 63 anos com uma anemia severa. Eles foram acompanhados por um enfermeiro da respetiva ilha, ao qual, segundo o delegado de Saúde foi realizado testes rápidos de covid-19” diz a mesma fonte.

A guarda costeira acionou o navio de Busca e Salvamento Ilhéu dos Pássaros, atracado Porto Grande, ilha de São Vicente que procedeu com a operação no percurso Porto de Tarrafal -Porto Grande.

“A evacuação foi concluída com sucesso, dentro das normas de segurança, onde teve desembarque do mesmo no Porto Grande e encaminhados para o serviço hospitalar em Mindelo-HBS” conclui.