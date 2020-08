Navio Inter-ilhas deverá retomar ligações esta quarta-feira

12/08/2020 00:43 - Modificado em 12/08/2020 00:43

O navio Inter-ilhas, da Cabo Verde Interilhas (CVII), que está avariado e em manutenção deverá retomar a normalidade das operações esta quarta-feira, conforme avança a empresa concessionária.

Depois de uma avaria em S. Nicolau, na passada quinta-feira, que impossibilitou a embarcação de seguir viagem para a ilha do Sal, a CVII, aponta que o barco foi imediatamente substituído pelo navio Sotavento, numa viagem realizada no passado dia 08 de agosto, mas que só 100 pessoas seguiram viagem do Sal para São Nicolau e São Vicente, devido a restrições impostas pelo Governo.

A mesma fonte garante que, espera assim repor esta quarta-feira a normalidade nas ligações marítimas com a retoma das operações do Inter-ilhas, e com isso resolver o problema dos passageiros retidos na ilha do Sal, que têm como destino as ilhas de São Nicolau e São Vicente.

De realçar que mais de 30 pessoas estão retidas na ilha do Sal à espera para poderem viajar para estas duas ilhas do Norte, o que inclusive já motivou muitas reclamações por parte destes utentes.