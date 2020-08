Câmara Municipal de São Vicente apresenta obras da Placa Desportiva de Espia/Zona Verde – c/vídeo

12/08/2020 00:39 - Modificado em 12/08/2020 00:39

A zona de Espia-Zona Verde, São Vicente, recebeu esta terça-feira, 11 agosto, o lançamento oficial das obras de construção uma placa desportiva nova, pela Câmara Municipal. A obra enquadra-se numa das políticas da edilidade de reabilitação urbana, disse o presidente da Câmara Augusto Neves.

O edil mindelense, que fez o enquadramento da obra, diz que o objectivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, com um trabalho que começou com obras que facilitam o escoamento das águas pluviais, com a construção do dique para diminuir a força da água das chuvas.

E que no espaço abaixo da placa desportiva, vai ser construído uma pequena praça, onde toda a população pode aproveitar e que irá mudar o visual da zona.