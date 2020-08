Festival de música da Baía das Gatas este ano em Edição Online

11/08/2020 23:58 - Modificado em 11/08/2020 23:58

A Edição online do 36º Festival Baía das Gatas este ano, com um “evento cultural em Homenagem à Baía das Gatas” vai reunir três dos fundadores daquilo que é hoje um dos principais eventos da agenda cultural das ilhas: Vasco Martins, Vlu e Voginha.

Seria já este fim-de-semana, de 14 a16 de Agosto, que a praia da Baía das Gatas estaria a encher-se de gente, para mais uma edição do maior festival de música do país.

Esta edição, a 36ª edição que foi cancelada devido a pandemia do Covid-19. E para driblar esta situação, a Câmara de São Vicente, está a preparar um evento Cultural em Homenagem a Baía das Gatas.

No que tange ao cartaz do mais antigo festival de música do país, conforme informações, a que este online teve acesso, os nomes são todos de artistas nacionais.

Confira a ordem das atuações dos artistas, ao longo dos três dias de evento, nesta “EDIÇÃO ONLINE”

SEXTA-FEIRA, 14 AGOSTO

19:00 VASCO MARTINS, VOGINHA & VAMAR

20:00 NILZA XALINO, RAUSE & BANDA

21:00 TOI CABECINHA & JORGE SOUSA

22:00 KINGS

23:00 ANISIO, GAI & CONSTANTINO CARDOSO

SÁBADO, 15 AGOSTO

19:00 ILO FERREIRA

20:00 TIAGO SILVA & ELLY PARIS

21:00 VLÚ

22:00 GERARD “BOY G.” MENDES & DIVA BARROS

23:00 CEUZANY & JENIFER SOLIDADE

DOMINGO, 16 AGOSTO

19:00 FABIO JR., ROBERTO R., ISA IBIZA, ALINE & BANDA CV SONHO

20:00 KIDDYE BONZ & KHALY ANGEL

21:00 MY ROOTS, EDSON & BLACK SIDE

22:00 POL BLOCK & MANDINGAS

De relembrar que a decisão de cancelar esta edição do festival saiu de uma sessão extraordinária do executivo realizada 8 de Abril, em que cancelou entre outras actividades culturais as festas de romaria, o festival internacional de música da Baía das Gatas, Carnaval de Verão, etc….

Na altura, o vereador Rodrigo Martins na condição de presidente substituto da Câmara Municipal, avançou que a medida, “necessária para minimizar os problemas resultantes desta pandemia, pelo que as verbas destinadas a estes eventos serão canalizadas mormente para a área social e para os projetos de intervenção social em curso e outros que possam ser levados a cabo, consoante a evolução da situação”.

O festival teve a sua primeira edição no dia 18 de Agosto de 1984, é realizado anualmente na praia da Baía das Gatas, e desde aquela data apenas em 1995 não se realizou, devido a uma epidemia de cólera que assolou Cabo Verde nesse ano.