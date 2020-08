Cabo Verde Telecom lança projeto da maior Estação Terminal de Cabo Submarino no país

11/08/2020 23:46 - Modificado em 11/08/2020 23:46

A Cabo Verde Telecom anuncia para esta quarta-feira, na cidade da Praia, o lançamento oficial do projeto da maior Estação Terminal de Cabo Submarino no país, onde estará alojado o ambicioso projeto Ellalink.

Trata-se de, conforme a empresa, “um momento histórico” para as telecomunicações do país, que marca mais um passo importante no desenvolvimento das comunicações eletrónicas, posicionando Cabo Verde como um dos líderes na transformação digital da região.

O Sistema EllaLink é um cabo submarino de fibra óptica de última geração, projetado para atender à demanda de tráfego entre a Europa e a América Latina, com possibilidade de inclusão do tráfego da região da CEDEAO, a partir de Cabo Verde, um projeto que se reveste de grande importância para o país.

Recorde-se que o projeto orçado em 30 milhões de dólares tem um financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI), no montante de 25 milhões de dólares, com o aval do Governo de Cabo Verde.