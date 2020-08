Cabo Verde regista 33ª morte e mais 37 casos de infeção por coronavírus

11/08/2020 20:26 - Modificado em 11/08/2020 20:26

Cabo Verde registou, esta terça-feira, mais uma morte causada pela Covid-19 aumentando para 33 o total de óbitos no país. Por outro lado, foram diagnosticados mais 37 casos positivos da doença, aumentando total acumulado para 2.920 casos, segundo dados oficiais.

De acordo com as autoridades de saúde, o óbito ocorreu o Hospital Agostinho Neto, na Praia, sem, no entanto, adiantar mais informações. Com mais esta morte a capital passa a contabilizar 22 vítimas mortais provocados pela covid-19. As restantes mortes ocorreram no Sal (5), São Salvador do Mundo (2), São Miguel (1), São Domingos (1), São Vicente (1) e Boa Vista (1).

No que se refere aos 37 novos casos positivos de Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, registaram-se na Praia (32), Santa Cruz (2), São Domingos (1), Ribeira Grande de Santiago (1), todos concelhos da ilha de Santiago e ainda 1 em São Vicente.

Para além destes novos casos o Ministério da Saúde deu conta ainda de mais 20 recuperados nas últimas 24 horas, das quais 13 na Praia, 1 em Santa Cruz, 1 em São Lourenço dos Órgãos e 5 na ilha do Sal.

O país passa a contabilizar 737 casos ativos, 2.148 recuperados, 33 óbitos, 2 repatriados num total de 2.920 casos positivos acumulados de covid-19.