Resultados da 2ª fase do Plano de Reação e Mitigação da covid-19 nas ilhas do Norte vão ser apresentados em São Vicente

11/08/2020 16:03 - Modificado em 11/08/2020 16:03

Os resultados da segunda fase do Plano de Reação e Mitigação face à covid-19, vão ser apresentados esta quarta-feira, na Escola de Norte de Baía, em São Vicente, dizem respeito às ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

A iniciativa é implementada o âmbito do projeto “Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada e Iniciativas de Empoderamento de Jovens e Mulheres Rurais”, e diz respeito as iniciativas comunitárias de reconstrução no cenário pós-emergência, originada pela covid-19.

Este é executado pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN) e o Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI), e financiado pela União Europeia, através do Programa para Organizações da Sociedade Civil.

A escola de Norte de Baía ainda vai ser palco da apresentação da ação selecionada na ilha de São Vicente, “Costurando Esperanças” promovido pelo Instituto das Religiosas Adoradoras Escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade. Foram selecionadas seis iniciativas comunitárias, entre as 20 candidaturas recebidas.