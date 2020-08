Covid-19. São Vicente com mais um caso positivo

11/08/2020 15:46 - Modificado em 11/08/2020 15:46

A mulher do cidadão nacional a quem foi diagnosticado Covid-19 na passada sexta-feira, também está infetada pelo coronavírus. A informação foi avançada esta terça-feira pelo Delegado de Saúde de São Vicente.

Conforme o Delegado de Saúde, Elísio Silva, desde que o marido, que está internado no Hospital Baptista de Sousa, testou positivo, depois de ter regressado da cidade da Praia no passado dia 01 de agosto e acusar positivo para Covid-19 na sexta-feira dia 7 de agosto, a mulher está em isolamento no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, pelo que o resultado do teste de PCR veio confirmar a infeção.

Elísio Silva dá conta que neste momento a ilha tem seis casos positivos de covid-19, e que no âmbito da investigação epidemiológica mais de 100 pessoas foram colocadas em quarentena domiciliar e 16 pessoas estão em quarentena obrigatória no Centro de Estágio da FCF aguardando resposta do teste PCR.

De realçar que São Vicente registou entre sexta e sábado passado, cinco casos positivos de covid-19, sendo todos marítimos que regressaram da cidade da Praia numa viagem do navio Sotavento a 01 de agosto.

São Vicente tem neste momento 19 casos acumulados de covid-19, sendo 6 ativos, 12 recuperados e um óbito.