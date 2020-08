JpD quer destacar o papel dos jovens nas próximas eleições autárquicas

10/08/2020 23:44 - Modificado em 10/08/2020 23:44

A Juventude para a Democracia (JpD) promove, em comemoração do Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto, uma conferência on-line subordinada ao tema “O papel dos jovens nas próximas eleições autárquicas”.

De acordo com o presidente da JpD, Euclides Silva, o objetivo é debater o papel e o contributo que esta camada populacional poderá dar nestas eleições, tendo em conta que as autarquias locais são o poder mais próximos das pessoas.

“A JpD entende que os jovens não devem ser atores passivos da democracia, mas que devem estar na linha da frente do combate pelas causas que acreditam que possam contribuir para a construção de um mundo melhor” observou o dirigente político, para quem o governo tem feito um bom trabalho na qualificação.

A conferência terá lugar no dia 12 de agosto, com transmissão em direto na internet, onde os internautas poderão deixar as suas perguntas e sugestões nos comentários.