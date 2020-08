Com mais quatro recuperados Sal reduz casos ativos para 48

10/08/2020 22:59 - Modificado em 10/08/2020 22:59

A ilha do Sal, um dos focos da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, que já registou 494 casos positivos da doença, desde o primeiro caso a 01 de Junho, tem agora apenas 48 casos ativos.

Em pouco mais de dois meses após o primeiro caso, a ilha do Sal que tem um acumulado de 494 casos, vê reduzido o seu número de casos ativos da doença, isto após a notificação nos últimos dias de muitas altas por parte do Ministério da Saúde.

Esta segunda-feira, foram mais 4 altas, que elevaram para 441 o número de recuperados da covid-19 na ilha, que a par de Santiago tem sido um dos focos da doença no país. Até então a ilha já teve o registo de 5 mortes provocados pela doença. Das mortes ocorridas 3 são do sexo masculino e dois do sexo feminino.

Durante a conferencia de imprensa desta segunda-feira, o director nacional da Saúde, Artur Correia, afirmou que nas últimas semanas epidemiológica a ilha não tem tido picos dos números de casos, o que quer dizer que o Sal, está “num bom caminho, mas alertou que as novas medidas devem ser cumpridas com rigor para que a situação melhore, como sucedeu na ilha da Boa Vista.