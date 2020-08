Doente com Covid-19 internado no Hospital Baptista de Sousa está estável

10/08/2020 22:49 - Modificado em 10/08/2020 22:49

O doente infetado com a covid-19 que está internado no espaço de isolamento do Hospital Baptista de Sousa, encontra-se estável conforme revelou esta segunda-feira, o diretor nacional de Saúde.

Esta informação foi avançada por Artur Correia na habitual conferência de imprensa de atualização da covid-19 no país, adiantando que o paciente que está internado no HBS desde a passada sexta-feira, tem evoluído bem nos últimos dias, pelo que neste momento encontra-se estável.

A mesma fonte deu conta ainda que estão em isolamento hospitalar no país outras 15 pessoas. Destas, 8 estão internadas no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, das quais uma está em estado grave. Já no Hospital Santa Rita Vieira em Santiago Norte estão 5 pessoas internadas, sendo que uma delas está instável. Por fim, no Hospital Ramiro Figueira na ilha do Sal, estão duas pessoas internadas, tratando-se ainda de casos suspeitos, mas que estão estáveis.

O DNS avançou ainda que a média de idades dos óbitos ocorridos em Cabo Verde é de 68 anos, explicando que a maioria das mortes tem ocorrido em pessoas com mais de 50 anos. Para já as mortes de dois cidadãos sendo um de 18 anos e outro de 31 anos são os mais novos registados no país.