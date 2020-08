Santiago com 25 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

10/08/2020 17:21 - Modificado em 10/08/2020 17:21

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, anunciou hoje mais 25 casos positivos de covid-19, elevando o total nacional para 2.883. Também houve o registo de mais 42 recuperados.

Conforme o Ministério da Saúde e da Segurança Social, estes novos 25 casos foram detetados a partir de 167 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia do país. As novas infeções foram identificados na cidade da Praia (16), Santa Cruz (2), Ribeira Grande de Santiago (1), São Lourenço dos Órgãos (1), São Salvador do Mundo (2) e Tarrafal de Santiago (3).

O mesmo comunicado dá conta de mais 42 recuperados, sendo a Praia com 12, Ribeira Grande de Santiago 5, Santa Catarina 1, São Salvador do Mundo 2, São Miguel 4, Santa Cruz 7, São Domingos 1, Sal 4 e Ribeira Brava de São Nicolau 6.

Cabo Verde passa agora a ter 2.883 casos acumulados, das quais 2.128 já fora dados como recuperados, 721 continuam ativos, ainda 32 óbitos e 2 repatriados.