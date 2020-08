Alex Saab quebra o silêncio numa carta aberta ao primeiro-ministro de Cabo Verde

10/08/2020 14:56 - Modificado em 10/08/2020 14:56

“Sou obrigado a escrever-vos, dada a grande injustiça que tem sido cometida. Tem me sido negado o direito a uma audiência e a minha equipa de advogados não teve acesso ao relatório do procurador, algo sem precedentes na história jurídica de Cabo Verde”, diz Alex Saab.

O Enviado Especial Alex Saab da República Bolivariana da Venezuela, como se identifica, enviou hoje uma carta aberta ao primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, na qual expõe a sua posição sobre o processo de extradição que está a ser sujeito.

Confrontado com a negação do seu direito a testemunhar em tribunal, Alex Saab decidiu quebrar o seu silêncio numa carta manuscrita na prisão da ilha do Sal, onde em breve cumprirá dois meses em condições que diz serem muito prejudiciais para a sua saúde.

Saab Móran analisa a sua carreira profissional e responde às acusações que lhe são feitas pelos Estados Unidos, num processo que, como a defesa salientou no seu dossier de oposição, “é um processo político” que colocou Saab no centro da batalha dos EUA para derrubar o governo venezuelano.

“Um empresário têxtil e da construção civil” Alex Saab Móran conta na sua carta como, depois de ajudar no negócio têxtil da família, fundou a sua própria empresa de vestuário. “Aos 18 anos de idade criei a minha própria marca de roupa e depois de fazer 20 anos deixei uma empresa familiar que tinha 2.000 trabalhadores diretos e 10.000 indiretos”.

A empresa produzia mais de 12 milhões de peças de vestuário por ano e exportava para 20 países.

Aos 21 anos de idade, era proprietário de uma das maiores empresas têxteis da Colômbia. Combinei o meu trabalho no mundo da moda com investimentos em projetos de construção, graças ao qual mais de 1.000 apartamentos foram construídos em privado e sem subsídios ou subvenções do governo”, diz Saab.

Saab explica na sua carta ao primeiro-ministro cabo-verdiano tudo estar fazendo para mostrar que é um “uma pessoa normal com um passado comum que, graças a um trabalho árduo, foi capaz de construir um negócio de sucesso no sector privado sem receber benefícios governamentais”.

Foi precisamente esta experiência que lhe rendeu a confiança da Venezuela e como sempre fez prevaleceu o seu profissionalismo, “lidando com condições de pagamento difíceis, devido aos bloqueios a que enfrentou a Venezuela e teve mesmo de utilizar os seus próprios fundos para cumprir contratos.

Sobre as acusações dos EUA, Alex Saab é especialmente duro com as autoridades americanas que acusa de terem vestido um uniforme e se declararam “polícias do mundo”. “Os Estados Unidos tornaram público o seu objetivo de a mudança do regime da Venezuela e as suas realizações brutalizaram o povo e a economia da Venezuela não importa quais sejam as consequências.

“O seu desejo de alargar as suas reivindicações extraterritorialmente vai contra todas as leis internacionais e não há precedentes no nosso tempo”, diz Saab de forma contundente.

Relativamente às acusações feitas contra ele pelos Estados Unidos, prossegue, dizendo que “Fui acusado, sem fornecerem a mínima prova de alegados crimes cuja única ligação com os Estados Unidos é a existência de pagamentos feitos para ou através de contas bancárias americanas”.

“Pagamentos que não efetuei pessoalmente ou aqueles pelos quais fui responsável e que eram obrigações contratuais ou faturas de cartões de crédito para as quais não foram oferecidos métodos alternativos de pagamento”.

Além disso, assegura que estas acusações já foram investigadas em duas jurisdições, Equador e Venezuela e foram descartadas.

As irregularidades no seu processo

“Como agradecimento pelo cumprimento das minhas obrigações e contratos, em abril de 2018, a Venezuela reconheceu a minha contribuição, nomeando-me enviado especial, com imunidade diplomática e privilégios que tal posição implica. Dada a atitude vingativa e politicamente orientada da Casa Branca, eu sou encarregou-me de me reunir e negociar com governos estrangeiros e empresas privadas para criar novos canais para obter e entregar alimentos muito necessários, medicamentos básicos e peças sobressalentes necessárias para indústria petrolífera”.

É por isso que “quando fui detido ilegalmente em Cabo Verde, a 12 de junho, viajava para o Irão numa missão humanitária especial sob o título de enviado especial, com imunidade completa de acordo com o direito internacional”, diz Saab.

Nesse mesmo 12 de junho, conforme descrito por Alex Saab, “quando o avião em que eu viajava para cumprir a minha missão especial fez uma paragem técnica em Cabo Verde, um oficial, que não se identificou mas falou inglês perfeito, forçou-me a sair do meu avião diplomático usando um alerta vermelho INTERPOL como pretexto. Eram 20 horas em Cabo Verde, 23 horas em Lyon, onde se encontra a sede da INTERPOL.

Sabemos que o alerta vermelho só foi emitido a 13 de junho, pelo que fui basicamente sequestrado. A partir do aeroporto, a polícia trancou-me numa cela.