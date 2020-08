Mãe pede ajuda para pagar tratamento de tumor craniano da filha

Gisela é mãe de Lauren, uma menina que recentemente, em São Vicente, foi diagnosticada um tumor no crânio. Num vídeo na rede social Facebook, lançou um apelo às pessoas que puderem ajudar financeiramente a conseguir o dinheiro necessário para levar a filha para fora do país onde consiga fazer o tratamento.

Esta mãe pede ajuda publicamente, onde conta que à sua filha, ainda menor, foi-lhe diagnosticado um tumor craniano e que devido a esta descoberta, estão a passar por um momento difícil, primeiro, sobre esta doença e segundo, a dificuldade em conseguir o dinheiro necessário para sair do país e suportar o tratamento da menina.

A dura realidade chegou recentemente, após ter sido feito uma Tomografia Axial Computorizada (TAC) à filha, com a ajuda da câmara de São Vicente, e que ao receber a resposta ficou devastada com o resultado. E desde que tomou conhecimento da doença da filha, está a lutar para conseguir o dinheiro necessário para lhe salvar a vida da sua filha.

A mãe também relata que este problema de saúde da menina é grave e que, apenas com o seu trabalho, a venda de carne grelhada, não consegue o dinheiro necessário para comportar com as despesas inerentes do estado de saúde da filha. “O que vendo dá para tirar as despesas de casa”, explica Gisela “mãe e ‘pai’” das crianças.

Emocionada, diz que o objetivo, ao expor publicamente a sua vida é apenas mostrar que quer fazer todos os possíveis, para conseguir o montante para as despesas da viagem e posterior tratamento.

Gisela apela a quem tiver interesse em ajudar, nem que seja com pouco, de forma a dar possibilidade a uma criança, a sua filha, de fazer o tratamento necessário pela sua saúde.

Diz ainda que, quando se está com um problema, como a que enfrenta no momento, o melhor é dividir com as pessoas e procurar ajuda no que pode para resolvê-lo. O vídeo do pedido de ajuda está a circular nas redes sociais, numa conta onde se identifica como Diamond Rose Djiss.