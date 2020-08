Cinquenta e duas amostras de São Vicente testaram negativo para covid-19

De acordo com o Ministério da Saúde, 52 amostras de São Vicente, que estavam para análise no Laboratório de Virologia da ilha, testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19. São Vicente continua com 18 casos acumulados da doença.

O Ministério da Saúde, em comunicado, adianta que estas 52 amostras com resultados negativos, foram analisadas no sábado, sendo que são maioritariamente contactos diretos e indiretos dos 5 novos casos detetados na ilha.

De realçar que São Vicente registou ontem mais 4 casos positivos de covid-19, tratando-se de marinheiros que estavam retidos na Gâmbia e regressaram a Cabo Verde via Senegal, num voo de repatriamento.

Com estes dados São Vicente soma 18 casos acumulados da doença, dos quais 12 recuperados, 1 óbito e 5 casos ativos.