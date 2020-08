Mais 23 casos em Santiago aumenta total de infetados para 2.858

9/08/2020 20:45 - Modificado em 9/08/2020 20:45

O nosso país registou mais 23 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos da ilha de Santiago onde, também, foram anunciados mais 13 recuperados, conforme comunicado do Ministério da Saúde.

De acordo com o MSSS, do total de 216 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia do país, 23 deram positivo, com 15 novos casos no concelho da Praia e 8 em São Salvador do Mundo.

Com mais estes casos a ilha de Santiago, foco da pandemia da covid-19 no país, vê o número de infetados aumentar para 2.239.

Ainda conforme a mesma fonte, foram registados nas últimas 24 horas mais 13 recuperados, todos na ilha de Santiago, sendo a Praia com 12 e Ribeira Grande de Santiago 1.

O país passa a contabilizar 738 casos ativos, 2.086 recuperados, 32 óbitos e 2 transferidos num total de 2.858 casos positivos acumulados de covid-19.