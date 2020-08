COVID-19: Mais 2 mortes em Santiago e quatro novos casos em São Vicente

8/08/2020 21:51 - Modificado em 8/08/2020 21:51

O país registou este sábado, mais dois óbitos relacionados com o novo coronavírus, sendo um na cidade da Praia e um no concelho de Santa Catarina de Santiago. Com estes números sobe para 32 o número de mortes relacionados com esta pandemia.

Sal com cinco mortes, Boa Vista um, São Vicente um e os restantes na ilha de Santiago, com a capital do país a liderar as estatísticas com 22 mortes.

Ainda sobre os novos casos, num total de 79 amostras processadas pelo laboratório de virologia da ilha de São Vicente, quatro amostras testaram positivos para Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da ilha deste sábado, a juntar ao outro caso desta sexta-feira.

São cinco marinheiros que estavam retidos na Gâmbia e se encontram há uma semana na ilha, podendo haver mais infetados, conforme a Delegacia de Saúde da ilha.

A ilha passa agora a contabilizar cinco casos positivos, contabilizando o registo de sexta-feira, e a nível nacional, o país acumula agora 728 casos ativos com os mais 55 positivos deste sábado.

A nível nacional foram analisadas 519 amostras, sendo 31 casos como recuperados. Deste número 21 são da cidade da Praia e 10 da ilha do Sal. Com 728 casos ativos, o país tem agora 2.073 recuperados, 32 óbitos, 2 transferidos e, um total de 2.835 casos positivos acumulados.