São Vicente: Ribeira de Calhau vai ter o seu campo relvado – c/vídeo

7/08/2020 21:22 - Modificado em 7/08/2020 21:22

A Câmara Municipal de São Vicente, prosseguindo na sua aposta no melhoramento das infra-estruturas desportivas, está a construir na zona de Ribeira de Calhau, que tem uma equipa na segunda divisão de futebol de São Vicente, um campo relvado para a prática da modalidade, que vai servir também as localidades vizinhas como Calhau e Madeiral.

No ato oficial de arranque das obras, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, esclarece que as obras do campo relvado começaram já tem algum. “Parece que está sendo construído agora, mas começou já há algum tempo, com a demolição de uma santinha e uma casa que pertencia à associação”, explica Augusto Neves que afirma, entretanto, que este é “um bom momento para anunciar muitas obras”.

Os trabalhos do campo relvado estão divididos em duas fases, sendo que a primeira fase vai priorizar a edificação de balneários, vedação e bancadas e na segunda fase o arrelvamento. “Para assim, criar melhores condições para os desportistas dessa ribeira participarem de uma forma efetiva e firme nos campeonatos de São Vicente e Cabo Verde”.

Segundo o autarca, o vale de Ribeira de Calhau passará também a “dispor de um dos melhores” campos relvados da ilha e este trabalho que está a ser feito agora, a nível desportivo, abrange ainda, segundo o edil sanvicentino, a remodelação de uma placa desportiva, a pedido da população, com o apoio de uma empresa e a construção de uma nova placa desportiva no Madeiral.

Uma obra que há muito vinha sendo solicitada pela população e que conforme o edil, foi discutido e analisado juntamente com a população após vários momentos de diálogo com a população.

Aponta ainda, que esta equipa camarária vai continuar a arrancar com a construção de obras, como forma de ajudar a “melhorar as condições de vida em todos os cantos de São Vicente”.

Anildo de Jesus vereador do desporto da Câmara de São Vicente, lembrou ainda que uma das grandes apostas desta equipa camarária é o sector do desporto, frisando os investimentos que têm sido possíveis graças a um “grande esforço da edilidade”.

São Vicente vai passar, assim, a contar com nove campos de relva sintética, sendo elas as localidades de Chã de Alecrim, Bela Vista, Monte Sossego, Ribeira de Craquinha, Maderialzinho, Salamansa, para além do Estádio Adérito Sena e do Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Por outro lado, o Estádio Adérito Sena está a receber, obras de requalificação, num projeto da FIFA e da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Elvis Carvalho