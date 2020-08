Covid-19: Novo caso de São Vicente foi importado da Praia

7/08/2020 18:02 - Modificado em 7/08/2020 18:04

O mais recente caso positivo de covid-19 registado em S. Vicente foi importado da cidade da Praia, conforme informou o Delegado de Saúde, Elísio Silva. Trata-se de um tripulante do navio “Praia d’Aguada” que chegou a São Vicente no passado dia 01 de agosto. Neste momento estão mais de 100 pessoas em quarentena domiciliária e 17 em quarentena no Centro de Estágio da FCF.

O novo caso positivo de Covid-19, conforme informações recolhidas pelo Notícias do Norte, foi diagnosticado a um dos tripulantes do navio Praia d’Aguada, que fez o percurso Praia/São Vicente e que atracou no Porto Grande no passado dia 01 de agosto. Este indivíduo natural de Fernando Pó, que começou a sentir sintomas logo após a sua chegada a São Vicente, foi submetido a teste de PCR para diagnóstico da covid-19 e deu resultado positivo na quinta-feira.

Nisto, o Delegado de Saúde, Elísio Silva assegura ao Notícias do Norte, que o mesmo está internado no Hospital Baptista de Sousa, mas adianta que neste momento encontra-se “estável”.