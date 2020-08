Covid-19: Cabo Verde regista mais três mortes e 48 novos casos

7/08/2020 16:54 - Modificado em 7/08/2020 17:10

Cabo Verde registou esta sexta-feira, 07, mais três mortes associadas ao novo coronavírus, aumentando os óbitos no país para 30, no dia em que foram anunciados mais 48 novos casos, informou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que o país registou mais três óbitos, todos na ilha de Santiago, sendo dois na cidade da Praia elevando o número de mortes para 21 na capital cabo-verdiana e outro no concelho de São Salvador do Mundo.

Com mais estas três mortes a ilha de Santiago vê subir para 23 o número de óbitos, dos quais 21 na Praia, 1 em São Domingos e 1 em São Salvador do Mundo. A ilha do Sal conta com 5 óbitos, São Vicente 1 e Boa Vista 1.

No mesmo comunicado, a tutela da Saúde adiantou que os laboratórios do país analisaram 311 amostras, tendo 46 dado resultado positivo.

Os novos casos foram registados na Praia (38), Santa Catarina (1) e Santa Cruz (1), São Domingos (1) e Tarrafal (1), todos concelhos da ilha de Santiago, a ilha do Sal com 2 novos casos e a ilha de São Vicente com um.

Ainda foram reportados mais 32 recuperados sendo a Praia com 16, Santa Cruz 9 e a ilha do Sal 7.

Com estes novos casos, o país passa a contabilizar um total acumulado de 2.782 casos, desde 19 de março, dos quais dois correspondem a doentes que foram transferidos para os seus países, ainda 709 casos ativos, 2.042 recuperados e 30 óbitos.

Atualizado às 17h13