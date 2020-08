Delegacia de Saúde pede comparência com urgência aos passageiros que viajaram no “Praia de Aguada” a 01 de agosto para realizar testes de despiste da Covid-19

7/08/2020 13:13 - Modificado em 7/08/2020 13:13

A Delegacia de Saúde em São Vicente lançou esta sexta-feira, um apelo a todos os passageiros que viajaram no barco “Praia de Aguada”, no dia 1 de agosto, no sentido Santiago/São Vicente, a deslocarem-se com urgência ao local para realizar testes de despiste de Covid-19.

Conforme a Delegacia de Saúde de São Vicente, os testes serão realizados, das 8h às 18h, (07 e 08 de agosto) no mesmo local.

A ilha de São Vicente que tem neste momento 1 caso ativo de Covid-19, continua resistindo à propagação do vírus na ilha, visto que as 72 amostras, de 06 agosto, analisadas pelo Laboratório de Virologia deram resultados negativos.

São Vicente neste momento tem 14 casos acumulados de Covid-19, sendo 12 recuperados, 1 ativo e um óbito.

O país contabiliza 695 casos ativos, 2.010 recuperados, 27 óbitos, 2 transferidos, num total de 2.734 casos positivos acumulados de COVID-19.