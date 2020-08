Covid-19: Cabo Verde com mais 55 altas e 45 novos casos

6/08/2020 16:54 - Modificado em 6/08/2020 16:54

Com mais 55 altas anunciadas hoje pelo Ministério da Saúde, o nosso país atingiu os 2.010 recuperados da covid-19, desde o início da pandemia a 19 de março.

Conforme o Ministério da Saúde, mais 55 pessoas tiveram alta nas últimas 24 horas, sendo a maioria na ilha de Santiago com 53 e a ilha do Sal com dois recuperados. Na ilha de Santiago os recuperados são 24 da cidade da Praia, 22 em Santa Cruz e 7 em São Miguel.

No entanto, de acordo com o mesmo comunicado, foram diagnosticados nas últimas 24 horas mais 45 novos casos positivos da doença, com destaque para a ilha de Santiago com 37 novas infeções. A Praia com 24, Santa Catarina 1, Santa Cruz 2, Ribeira Grande de Santiago 4, São Miguel 2, São Domingos 1 e São Salvador do Mundo 3. A ilha do Sal registou mais 8 novos casos da doença.

O país passa a contabilizar 695 casos ativos, 2.010 recuperados, 27 óbitos, 2 transferidos, num total de 2.734 casos positivos acumulados de COVID-19.