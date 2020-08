Viagens no percurso São Vicente/S. Nicolau/Sal/Boa Vista interrompidas devido a avaria no navio Interilhas

6/08/2020 16:18 - Modificado em 6/08/2020 16:18

Já em São Nicolau, após ter partido de São Vicente, o navio Interilhas foi impedido de seguir viagem devido a uma suposta avaria nas máquinas, mas garante a CV InterIlhas o barco podia seguir o seu “destino tranquilo”.

A viagem foi abortada, na última noite, no Porto do Tarrafal de São Nicolau, quando os passageiros que iniciavam viagem em São Nicolau com destino às ilhas do Sal e Boa Vista já estavam a embarcar, tendo-se iniciado o processo de desembarque sem qualquer justificação.

Conforme informações recolhidas, os passageiros foram posteriormente informados que a embarcação tinha uma “pequena avaria” e que a viagem iria ser interrompida e que o barco iria regressar a São Vicente, porque localmente não se conseguiu resolver o problema.

Os passageiros de São Nicolau, muito deles provenientes de longas distâncias foram deixados à sua sorte e, mais tarde, os de São Vicente, que recusaram regressar a Mindelo, foram alojados no Tarrafal. De acordo com nota a Resermar Reservas Online, avisa aos clientes que devido a esta avaria, as viagens São Vicente/São Nicolau/Sal/Boa Vista e Boa Vista/Sal/São Nicolau/São Vicente estão canceladas, e que posteriormente serão fornecidas mais informações.