Portugal concede moratória a Cabo Verde e a São Tomé sobre empréstimos diretos

6/08/2020 16:19 - Modificado em 6/08/2020 16:19

O Governo português concedeu uma moratória sobre os empréstimos diretos concedidos a Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe, informou ontem um comunicado conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e das Finanças.

De acordo com nota publicada na sua página oficial, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde, realça que o Governo português concedeu uma moratória aos pagamentos vincendos até 31 de dezembro de 2020, relativos aos empréstimos diretos concedidos à República de Cabo Verde e à República de São Tomé e Príncipe, na sequência dos pedidos apresentados por estes países.

“A adoção desta medida de suspensão do pagamento de capital e juros vai determinar uma negociação, até setembro próximo, de acordos de moratória com estes dois países africanos de língua oficial portuguesa, e o estabelecimento de novo plano e condições de empréstimos” assegura.

Esta autorização extraordinária do Governo português integra o quadro de medidas de mitigação dos impactos económicos, sociais e sanitários provocados pela pandemia de COVID-19, e responde ao repto lançado, pelo Clube de Paris e pelo G20, a todos os credores bilaterais oficiais e privados, para uma mobilização mundial no apoio aos países menos desenvolvidos, através da “Iniciativa de suspensão do serviço de dívida”.