Ex-selecionador nacional Rui Águas demitido do Santos

6/08/2020 16:20 - Modificado em 6/08/2020 16:20

O ex-selecionador de Cabo Verde, Rui Águas, que integrava a equipa técnica da equipa brasileira do Santos, foi demitido pelo clube, juntamente com o treinador principal Jesualdo Ferreira.

Depois de ter deixado o comando da seleção cabo-verdiana de futebol a 23 de dezembro do ano passado, para ingressar na equipa técnica de Jesualdo Ferreira, no Santos do Brasil, a ligação com o “Peixe” terminou esta quinta-feira.

Jesualdo Ferreira não resistiu aos últimos maus resultados e já não é treinador do Santos. A separação entre as partes foi oficializada nas páginas oficiais do emblema paulista, já nesta quarta-feira.

O Santos empatou contra o Santo André, perdeu contra o Grémio Novorizontino e foi eliminado nos quartos-de-final do Paulistão pelo Ponte Preta. Tudo clubes que, em teoria, estariam ao alcance do histórico Santos Futebol Clube.

Jesualdo Ferreira e Rui Águas fizeram 15 jogos no Santos. O saldo final apresenta seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, 17 golos marcados e 16 sofridos.