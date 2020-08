CVTelecom com projecto que vai permitir ao país ter a capacidade em termos de Internet para vender aos países da África Ocidental

O projeto de segurização das comunicações internacionais de Cabo Verde, da CVTelecom foi apresentado pelo presidente do Conselho de Administração ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

O PCA da empresa de telecomunicações nacionais, João Domingos Correia, explicou que o objectivo é contribuir naquilo que o Governo está a desenvolver, que é o hub tecnológico e permitir o desenvolvimento da economia digital.

E para isso, o projecto que custa 30 milhões de dólares, vai permitir ao país ter a capacidade em termos de Internet para vender aos países da África Ocidental, tendo adiantado que a empresa já investiu cerca de 75 por cento com o trabalho da ligação do cabo na zona de Portinho, em Achada Grande Trás, bem como a construção da estação, nas imediações do Parque Tecnológico, em Achada Grande Frente.

Questionado sobre o incêndio que aconteceu no mês passado na sede da empresa, na cidade da Praia, disse que a empresa está a trabalhar num projeto para mitigar as ameaças externas, “cuja solução exige alguma perícia para ultrapassar eventuais sinistros”.