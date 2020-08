Em 24 horas Cabo Verde regista duas mortes de covid-19 e eleva total para 27

6/08/2020 00:35 - Modificado em 6/08/2020 00:35

Com mais uma morte anunciada hoje pelo Ministério da Saúde, de um homem de 84 anos na ilha do Sal, que faleceu na terça-feira, e que estava internado no Hospital Ramiro Figueira, o nosso país registou em 24 horas duas mortes provocadas pela Covid-19.

Ontem o MSSS já anunciou a morte de uma pessoa na cidade da Praia, o vigésimo óbito na ilha de Santiago. Já esta quarta-feira, houve o anúncio de mais uma morte, desta feita na ilha do Sal, que faleceu no Hospital Ramiro Figueira.

A ilha do Sal que já algumas semanas registava de nenhum óbito, vê agora mais uma vítima ligada a covid-19, perfazendo assim 5 mortes.

Dos 27 óbitos ocorridos, ilha de Santiago conta com 20 (Cidade da Praia 19 e São Domingos 1). Sal tem 5, São Vicente tem 1, e Boa Vista 1, aliás o primeiro devido à pandemia. Ou seja, já morreram em Cabo Verde 25 cidadãos nacionais, um estrangeiro de nacionalidade inglesa e outro de nacionalidade nigeriana.

O arquipélago conta com um acumulado de 2.689 casos de Covid-19, 27 óbitos e 1.955 recuperados.