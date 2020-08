Covid-19: Faixa etária dos 20/30 anos é a mais infetada em Cabo Verde

6/08/2020 00:15 - Modificado em 6/08/2020 00:15

A faixa etária dos 20/30 anos tem sido a mais afectada com o novo coronavírus em Cabo Verde, com 694 testados positivos, no universo dos 2.689 casos registado em todo o país, marcado pelo equilíbrio entre os géneros.

De acordo com um levantamento do Notícias do Norte, baseado em dados oficializados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), estes 694 casos nesta faixa etária foram registados nas ilhas da Boa Vista, Santiago, São Vicente, Sal e São Nicolau.

Segue-se a faixa etária dos 30/40 anos de idade com 587 casos, seguida do intervalo etário dos 10/20, com 330 casos. A faixa etária dos 40/50 anos conta com 307 testados positivo ao covid-19, quando já na faixa dos 50/60 estão registados 229 testados positivos.

Enquanto isto, na classe dos 0/10 anos estão contabilizados 223 casos, no mapa de distribuição por faixa etária que coloca 164 doentes da covid-19, sendo que nos 60/70 e dos 80/90 anos, há o registo de poucos casos.

No total dos 2.689 casos confirmados que já resultaram em 1.955 recuperados e 27 mortes (20 em Santiago, 5 no Sal, 1 em São Vicente e 1 na Boa Vista). Estes 2.689 casos já registados estão localizados nas ilhas da Boa Vista, Santiago, São Vicente, Sal, Maio, Santo Antão e São Nicolau, abrangendo um total de 15 concelhos do país.

Destes casos confirmados no arquipélago, 705 estão ativos, dois foram transferidos para o estrangeiro, a que se juntam 27 óbitos e 1.955 recuperados. Nestes 2.689 casos, há a registar um equilíbrio do género com 51% de mulheres, ao passo que 49% são homens.

Com os últimos 58 novos casos positivos anunciados esta quarta-feira, 05 de agosto, em Santiago e no Sal, Cabo Verde passa a contar com um acumulado de 2.689 casos de covid-19, sendo Santiago com 2.082, Sal 484, Boa Vista 57, São Nicolau 46, São Vicente 14, Maio 2 e Santo Antão 4.