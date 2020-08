Cinco empresas pré-seleccionadas para a 2ª fase do concurso de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo

6/08/2020 00:01 - Modificado em 6/08/2020 00:01

A Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor) avançou esta quarta-feira, 05, que cinco empreiteiros internacionais foram pré-selecionados para a 2ª fase do concurso de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo.

De acordo com nota da Enapor, responsável pela administração, gestão e exploração económica dos portos, terminais e zonas de jurisdição portuária de Cabo Verde, estas empresas foram selecionadas no âmbito da primeira fase do concurso para as obras de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo, lançada a 27 de janeiro de 2020.

Foram pré-selecionados para a 2ª fase as empresas Afcons Infrastructures (Índia), Conduril Engenharia (Portugal), Mota-Engil/Empreitel Figueiredo (Portugal/Cabo Verde), Sogea-Satom/Dumez Maroc (França/Marrocos) e Soletanche Bachy International (França).

As empresas selecionadas, conforme a Enapor, passam agora para a segunda fase do concurso que consiste na entrega das propostas técnicas e financeiras para as obras de construção do Terminal, que serão executadas em regime de “chave na mão”.

O regulamento do concurso especifica que no dia 27 de agosto está prevista uma visita “técnica obrigatória” ao espaço destinado à construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo, sendo que a data limite para a entrega das propostas técnicas e financeiras está agendada o dia 30 de outubro.

Recorde-se que o Governo anunciou que vai cortar um quarto do investimento que previa este ano para a construção do Terminal de Cruzeiros em São Vicente, sofrendo um decréscimo de 24,8%, passando de 972 milhões de escudos, para 730 milhões de escudos.

O projecto do Terminal de Cruzeiros do Mindelo é co-financiado pelo Fundo ORIO, do governo holandês, e pelo Fundo OPEP para o Desenvolvimento Internacional.