Jorge Carlos Fonseca condecora Encarregada de Negócios do Grão-Ducado do Luxemburgo em Cabo Verde e Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil

4/08/2020 23:48 - Modificado em 4/08/2020 23:48

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai condecorar com a Ordem de Mérito de Primeira Classe, a encarregada de negócios ad ínterim, Angèle da Cruz, do Grão-Ducado do Luxemburgo na República de Cabo Verde e o Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República Federativa do Brasil em Cabo Verde, com a Primeira Classe da Medalha de Mérito, pelo seu contributo para a consolidação das relações entre os países.

Segundo o decreto presidencial publicado esta segunda-feira, 03 de agosto, no Boletim Oficial, nos últimos anos, a Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo tem sido confiada a Angèle Da Cruz, na qualidade de Encarregada de Negócios ad interim, pessoa que, “tem feito um trabalho dinâmico e meritório, mormente durante estes tempos difíceis devido à pandemia da COVID-19, desempenhando com muita competência e zelo as suas funções”.

Tudo isso, acrescenta o decreto presidencial, desde que chegou a Cabo Verde, Angèle da Cruz, vem desenvolvendo “um excelente trabalho em prol de uma maior aproximação entre Cabo Verde e o Luxemburgo, trabalhando abnegadamente”.

E por isso este é um reconhecimento “pela valiosa contribuição pessoal e profissional que tem emprestado em prol da consolidação das nossas relações de cooperação e amizade existentes entre Cabo Verde e o Grão-Ducado de Luxemburgo”.

Em relação ao Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República Federativa do Brasil em Cabo Verde, o decreto presidencial destaca as relações diplomáticas e de cooperação entre os dois países, que abarca um conjunto de áreas, entre as quais a Educação, o Ensino Superior, a Saúde, os Transportes, as Tecnologias, a Defesa, a Administração Pública, a Formação Profissional e a Cultura.

Desta forma, o documento refere que a condecoração visa reconhecer o contributo “de forma muito relevante, para o fortalecimento das relações de cooperação, amizade e parcerias nos vários domínios, com particular destaque no domínio da defesa, educação e cultura, traduzindo-se numa Parceria muito forte e com bons resultados”.

