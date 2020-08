Governo autoriza transferência de mais de 18 milhões de escudos para Construção e Reabilitação de Infraestruturas Desportivas para o Pilar Social

4/08/2020 23:43 - Modificado em 4/08/2020 23:43

A autorização do montante, no valor global de 18.500.000$00 (dezoito milhões e quinhentos mil escudos), serve para as dotações orçamentais do Pilar Económico, que é segundo resolução do governo, a construção e reabilitação de infraestruturas desportivas para o Pilar Social – Promoção do Desporto, bem como reajustes no Projeto de Construção e Reabilitação de Infraestruturas Desportivas do Pilar Económico.

Conforme resolução datada de 03 de agosto, esta transferência visa fazer face às despesas de investimento em pilares diferentes, no âmbito das políticas do setor da Juventude e do Desporto.

Na base desta transferência, a possibilidade do governo de dotar o recém-criado Instituto do Desporto e da Juventude, IDJ, I.P., que substitui a Direção Geral do Desporto, de recursos financeiros capazes de criar uma base para a definição das políticas e, também, aceder a necessidades urgentes e prementes do quotidiano da instituição e projetar o futuro nos dois setores.

O Instituto do Desporto e da Juventude, IDJ, I.P, enquanto organismo central, é responsável pela implementação da política global e descentralizada nos domínios do Desporto e da Juventude.

Para o governo, a instalação do IDJ, I.P. reveste-se de importância primordial, para que se possa dar resposta às diversas solicitações, num contexto atual de preparação, planificação e definição dos objetivos que nortearão o Desporto e a Juventude nos próximos anos, com enfoque na Ambição 2030 – Agenda de Desenvolvimento Sustentável para o País para com estes setores, que se quer desenvolvido, sustentável, inclusivo, ativo e dinâmico à escala regional e global.

“Num contexto de pandemia do SARS-COV2 – comumente coronavírus, a planificação e edificação de estratégias é de suma importância para que se possa otimizar o trabalho feito até agora, mas, principalmente, projetar o futuro do Desporto em Cabo Verde e qual o perfil do jovem no futuro em Cabo Verde”.

Considerando que, o IDJ, I.P., segundo resolução aprovado no Conselho de Ministros, aos 30 de julho de 2020, veio assumir, também, o papel central nas políticas da Juventude.

EC