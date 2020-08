Covid-19: Santiago ultrapassa a barreira dos 2 mil infectados

4/08/2020 23:24 - Modificado em 4/08/2020 23:24

Com mais 44 novos casos registados esta terça-feira, sendo 35 na Praia, 2 em Santa Cruz, 1 em Ribeira Grande, 1 em São Miguel, 3 em São Salvador do Mundo e 2 no Tarrafal, a ilha de Santiago chegou ao acumulado de 2.043 infetados pela covid-19.

Desde o primeiro caso de covid-19 registado na ilha de Santiago a 25 de março, que os números não têm parado de aumentar, sobretudo neste período que o país está sob vigência do estado de calamidade, imposta pelo Governo no combate à propagação da pandemia da covid-19.

Na obstante, a cidade da Praia tem sido aquela que tem registado o maior número de infecções pelo novo coronavírus. Com os 35 novos casos avançados hoje pelo Ministério da Saúde, atingiu um acumulado de 1.544 casos. Santa Cruz soma 251 infectados, Santa Catarina 115, São Domingos 10, São Lourenço dos Órgãos 2, São Miguel 41, São Salvador do Mundo 21 e Tarrafal 19.

De realçar que até 29 de maio, data que a ilha de Santiago saiu do estado de emergência, tinha 362 casos acumulados de covid-19, registando-se um aumento de 1.681 casos em 67 dias. Também a ilha de Santiago viu elevado o número de mortes provocadas pela covid-19, visto que no decorrer deste mesmo período ocorreram mais 17 novas mortes associadas a doença, já que até 29 de maio tinha três óbitos.