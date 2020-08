Covid-19: Cabo Verde regista mais um óbito, 48 novos casos e 19 recuperados

Cabo Verde regista esta terça-feira 48 novos casos positivos da covid-19 e 1 óbito na cidade da Praia, conforme comunicado do Ministério da Saúde e Segurança Social.

O óbito ocorreu no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. No comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social não refere nem o sexo nem a idade da mais recente vítima da covid-19 em Cabo Verde. Com mais esta morte a cidade da Praia chega às 19 mortes provocadas pela covid-19.

A nível nacional há o registo de 26 vítimas ligadas à covid-19, sendo 20 na ilha de Santiago (Praia 19 e São Domingos 1), Boa Vista 1 e São Vicente 1.

Entretanto, segundo o boletim epidemiológico, das 430 amostras processadas nos laboratórios de virologia foram diagnosticados mais 48 casos positivos de COVID-19: 35 na Praia, 2 em Santa Cruz, um em Ribeira Grande de Santiago, 1 em São Miguel, 3 em São Salvador do Mundo, 2 em Tarrafal de Santiago, um em Ribeira Brava de São Nicolau e 3 na ilha do Sal.

Cabo Verde também registou mais 19 recuperados, dos quais 5 na Praia, Santa Catarina 3, Santa Cruz 1, São Miguel 2, São Salvador do Mundo 3, São Nicolau 1 e Sal 4.

Com esta actualização o país passa a contabilizar 673 casos ativos, 1.930 casos recuperados, 26 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total de 2.631 casos positivos acumulados.