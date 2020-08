Pelo menos 10 mortos e vários feridos na explosão em Beirute

O Líbano atravessa a sua pior crise económica das últimas décadas, marcada por uma forte depreciação monetárias, hiperinflação, desemprego elevado e restrições bancárias, que têm alimentado tensões sociais.

Pelo menos dez pessoas foram encontradas mortas no seguimento de duas explosões de grande dimensão na capital do Líbano, em Beirute, na tarde desta terça-feira.

As explosões ocorreram na zona portuária da cidade e as vítimas mortais foram confirmadas à Reuters pelas equipas médicas e de segurança. O ministro da Saúde libanês, Hamad Hasan, confirmou que há um “número elevado de feridos” e danos materiais graves.

Um responsável da Cruz Vermelha do Líbano referiu que centenas de pessoas feridas estão a ser levadas para os hospitais da cidade. Outros continuam presos nas suas casas, devido aos escombros.

Segundo a AP, a explosão partiu janelas a quilómetros de distância. Algumas emissoras de televisão locais indicaram que a explosão ocorreu numa área onde estava armazenado fogo de artifício. São visíveis nuvens de fumo laranja sobre a cidade e os ‘media’ locais já transmitiram imagens de pessoas presas em escombros, algumas cobertas de sangue.

As explosões terão sido sentidas no Chipre, a mais de 180 quilómetros de distância, de acordo com uma jornalista da BBC.

Um homem, que se encontrava dentro do carro estacionado num centro comercial a 2 quilómetros este de onde a explosão ocorreu, relatou à Sky News, que “foi como uma bomba nuclear”. “Alguns edifícios a uma distância de 2 quilómetros estão parcialmente destruídos, parece uma zona de guerra. Os danos são extremos. Não há uma janela de vidro intacta”, disse.

O porto de Beirute foi isolado pelas forças de segurança, que só permitem na área elementos da Proteção Civil, ambulâncias e carros de bombeiros, que têm transportado os feridos para os hospitais mais próximos. As circunstâncias e pormenores da explosão continuam a ser desconhecidos.

O primeiro-ministro do país já anunciou um dia de luto pelas vítimas da explosão a ser realizado amanhã, quarta-feira. O Conselho Supremo de Defesa em Beirute vai realizar esta noite uma reunião de emergência com o presidente Michel Aoun para “discutir as repercussões da explosão”, avança a Al Jazeera.

Os Estados Unidos já ofereceram a sua ajuda. “Os relatos indicam que a explosão ocorreu no e nos arredores do porto de Beirute. Estendemos as nossas mais sentidas condolências aos afetados e estamos prontos a oferecer toda a assistência possível”, refere o Departamento de Estado norte-americano em comunicado.

