Internacional cabo-verdiano Kelvin “Djack” Spencer assina por dois anos com o FK AS Trenčín da Eslováquia

4/08/2020 14:14 - Modificado em 4/08/2020 14:14

O defesa internacional cabo-verdiano Kelvin “Djack” Spencer Pires, depois de cumprir alguns meses de testes na equipa do FK AS Trenčín da Eslováquia, assinou contrato de duas épocas com esta formação eslovaca.

A informação é avançada pelo clube eslovaco de que o defesa central, natural da ilha da Boa Vista, de 20 anos, que representou em Cabo Verde o Batuque e o Boavista da Praia, convenceu os dirigentes do clube e estes entenderam que o jogador cumpria os requisitos para integrar o plantel principal para a próxima época desportiva.

“Durante o passado fim-de-semana, ele teve a oportunidade de jogar toda a partida contra o Zlínu” escreveu o clube na sua página oficial.